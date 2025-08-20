Начальник ГСЧС в Винницкой области заставлял подчиненных строить ему дома
Бывшему руководителю Главного управления ГСЧС в Винницкой области сообщили о подозрении за принудительное использование подчиненных спасателей на собственных стройках
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, в 2024–2025 годах чиновник заставлял руководителей подразделений освобождать нескольких подчиненных от службы и отправлял их работать на принадлежащих ему и его семье стройках. В общей сложности речь идет о пяти спасателях.
Суд взял фигуранта под стражу с правом внесения залога почти в 2,5 млн грн.
Следователи устанавливают всех пострадавших и возможных соучастников схемы.
