03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 09:43

Начальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки

20 серпня 2025, 09:43
Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

Колишньому керівнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області повідомили про підозру за примусове використання підлеглих рятувальників на власних будівництвах

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2024–2025 роках посадовець змушував керівників підрозділів звільняти кількох підлеглих від служби та відправляв їх працювати на будівництвах, що належали йому та його родині. Загалом йдеться про п’ятьох рятувальників.

Суд узяв фігуранта під варту із правом внесення застави у майже 2,5 млн грн.

Наразі слідчі встановлюють усіх потерпілих та можливих співучасників схеми.

Нагадаємо, прокуратура розслідує схему відмивання понад 160 млн грн під час будівництва Подільського мосту у Києві. Підозрювані отримали повідомлення про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра строительство чиновники рятувальники Вінницька область ДСНС начальник
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Харківщині пройде онлайн-ярмарок вакансій молодих експортних менеджерів
20 серпня 2025, 11:33
Атака на Охтирку: вже 14 постраждалих, серед яких родина з трьома дітьми
20 серпня 2025, 11:25
Жителі прифронтових громад Харківщини отримають допомогу від міжнародних партнерів для проходження опалювального сезону
20 серпня 2025, 11:17
ДТП на Закарпатті: Mercedes влетів у відбійник, а Volkswagen перекинувся
20 серпня 2025, 11:06
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 10:55
На Тернопільщині судитимуть 25-річного чоловіка, який до смерті побив 74-річну бабусю
20 серпня 2025, 10:41
Трамп мріє про Нобелівку, Путін – про імперію: що стоїть за переговорами
20 серпня 2025, 10:36
Росіяни вночі запустили по Україні два "Іскандери" та 93 дрони: є влучання на 20 локаціях
20 серпня 2025, 10:18
За крадіжку телефона жителю Тернопільщини загрожує до 8 років ув’язнення
20 серпня 2025, 10:09
ДТП у Львівському районі: постраждали три людини
20 серпня 2025, 09:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »