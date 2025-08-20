Фото: ОГП

Колишньому керівнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області повідомили про підозру за примусове використання підлеглих рятувальників на власних будівництвах

Про це інформує RegioNews

За даними слідства, у 2024–2025 роках посадовець змушував керівників підрозділів звільняти кількох підлеглих від служби та відправляв їх працювати на будівництвах, що належали йому та його родині. Загалом йдеться про п’ятьох рятувальників.

Суд узяв фігуранта під варту із правом внесення застави у майже 2,5 млн грн.

Наразі слідчі встановлюють усіх потерпілих та можливих співучасників схеми.

