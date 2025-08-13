Иллюстративное фото

В Винницкой области государственного исполнителя признали виновным в коррупции и покушении на содействие в незаконной переправке лица через государственную границу. За такую "услугу" с клиента просили 35 тысяч гривен

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина был признан непригодным к военной службе. Однако после развода жена инициировала лишение его родительских прав из-за его отказа платить алименты. Исполнительная служба по задолженности по алиментам даже установила ему ограничения в выезде за границу.

Впоследствии в разговоре с госисполнителем мужчина узнал, что проблему можно решить за неправомерную выгоду. Клиенту обещали за 25 тысяч гривен, что он будет "чистым", если будет заявление об отказе от алиментов. Госисполнитель должен был отменить ограничения в праве выезда за границу, не ограничивать мужчину в вождении на автомобиле и исключить его из реестра должников. Их разоблачили после передачи денег.

На заседании обвиняемый признал вину. Он рассказал, что неоднократно подходил к нему незнакомец, жаловался на алименты и предлагал деньги. Госисполнитель согласился помочь якобы, чтобы тот отстал от него.

Обвиняемый отметил, что у него были финансовые проблемы из-за сломанного авто, и потому уже согласился. При этом он считает, что его действия могут являться мошенничеством, но не служебным преступлением.

Суд назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 3 года занимать должности в исполнительной службе.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили правоохранителей, которые предложили двоим мужчинам организовать их выезд из Украины в обход официального контроля. За такую "услугу" они просили по 16 тысяч долларов с каждого клиента.