14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 18:47

Обещал помочь бежать за границу: в Винницкой области судили госисполнителя за получение взятки

13 августа 2025, 18:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области государственного исполнителя признали виновным в коррупции и покушении на содействие в незаконной переправке лица через государственную границу. За такую "услугу" с клиента просили 35 тысяч гривен

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина был признан непригодным к военной службе. Однако после развода жена инициировала лишение его родительских прав из-за его отказа платить алименты. Исполнительная служба по задолженности по алиментам даже установила ему ограничения в выезде за границу.

Впоследствии в разговоре с госисполнителем мужчина узнал, что проблему можно решить за неправомерную выгоду. Клиенту обещали за 25 тысяч гривен, что он будет "чистым", если будет заявление об отказе от алиментов. Госисполнитель должен был отменить ограничения в праве выезда за границу, не ограничивать мужчину в вождении на автомобиле и исключить его из реестра должников. Их разоблачили после передачи денег.

На заседании обвиняемый признал вину. Он рассказал, что неоднократно подходил к нему незнакомец, жаловался на алименты и предлагал деньги. Госисполнитель согласился помочь якобы, чтобы тот отстал от него.

Обвиняемый отметил, что у него были финансовые проблемы из-за сломанного авто, и потому уже согласился. При этом он считает, что его действия могут являться мошенничеством, но не служебным преступлением.

Суд назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 3 года занимать должности в исполнительной службе.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили правоохранителей, которые предложили двоим мужчинам организовать их выезд из Украины в обход официального контроля. За такую "услугу" они просили по 16 тысяч долларов с каждого клиента.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы полиция
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Днепре массово появились сороконожки: что о них говорят специалисты
13 августа 2025, 21:10
В одном из жилых массивов Днепра в канализационном колодце погиб мужчина
13 августа 2025, 20:31
На Волыни изъяли контрафакт на 2,6 млн грн в гараже 33-летнего мужчины
13 августа 2025, 20:14
Наталья Могилевская рассказала, какой доход считает комфортным для жизни в Киеве
13 августа 2025, 19:58
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе – СМИ
13 августа 2025, 19:46
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
На Аляске Трамп намерен договориться с Путиным о прекращении боевых действий
13 августа 2025, 19:28
Молодые врачи Харьковской области могут получить по 200 тыс. грн
13 августа 2025, 19:22
В Черкасской области автомобиль столкнулся с электроопорой и опрокинулся: водитель погиб, пассажир в больнице
13 августа 2025, 18:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »