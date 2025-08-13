14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
13 серпня 2025, 18:47

Обіцяв допомогти втекти за кордон: на Вінниччині судили держвиконавця за отримання хабаря

13 серпня 2025, 18:47
Ілюстративне фото
На Вінниччині державного виконавця визнали винним у корупції та замаху на сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон. За таку "послугу" з клієнта просили 35 тисяч гривень

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік був визнаний непридатним до військової служби. Проте після розлучення дружина ініціювала позбавлення його батьківських прав через його відмову платити аліменти. Виконавча служба через заборгованість по аліментах навіть встановила йому обмеження у виїзді за кордон.

Згодом у розмові з держвиконавцем чоловік дізнався, що проблему можна вирішити за неправомірну вигоду. Клієнту обіцяли за 25 тисяч гривень, що він буде "чистим", якщо буде заява про відмову від аліментів. Держвиконавець повинен був скасувати обмеження у праві виїзду за кордон, не обмежувати чоловіка у водінні автомобілем та виключити його з реєстру боржників. Їх викрили після передачі грошей.

На засіданні обвинувачений визнав провину. Він розповів, що неодноразово до нього підходив незнайомець, скаржився на аліменти та пропонував гроші. Держвиконавець погодився допомогти нібито, щоб той відчепився від нього.

Обвинувачений зазначив, що він мав фінансові проблеми через зламане авто, і тому вже погодився. При цьому він вважає, що його дії можуть бути шахрайством, але не службовим злочином.

Суд призначив обвинуваченому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною на 3 роки обіймати посади в виконавчій службі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили правоохоронців, які запропонували двом чоловікам організувати їхній виїзд з України в обхід офіційного контролю. За таку "послугу" вони просили по 16 тисяч доларів з кожного клієнта.

13 серпня 2025
07 серпня 2025
