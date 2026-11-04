Операция "Карфаген": НАБУ разоблачило преступную организацию с участием чиновников правоохранительных органов

Фото: скриншот с видео

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытия для работы мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

Организатором группировки, по информации правоохранителей, был ранее неоднократно судимый мужчина. К преступной деятельности он привлек действующих чиновников Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, а также представителей криминальной среды.

Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали работу мошеннических колцентров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев. Кроме того, речь идет о продаже наркотических средств, незаконном производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

По данным НАБУ и САП, участники группировки также организовывали спланированные нападения, похищение людей и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.

Всего в ее состав привлекли не менее 12 человек.

Среди фигурантов:

организатор по прозвищу "Криминал",

глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",

двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",

двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

По информации НАБУ, организатором был ранее судимый мужчина, который привлек к схеме действующих чиновников. В состав преступной организации также входил гражданин России - руководитель наркокартеля "Химпром".

Отдельно в материалах следствия говорится о министре, обозначенном на видео буквой "К". По версии НАБУ он не только обеспечивал покровительство наркотрафика, но и лично участвовал в его организации и имел долю в этом бизнесе.

Как сообщает НАБУ, в 2022 году "Криминал" требовал $1 млн за неэкстрадицию человека, представляясь якобы от имени СБУ. По данным СМИ, под этим псевдонимом может фигурировать Андрей Осипов, связываемый с чиновниками спецслужбы. В то же время в сообщении бюро его называют именно по прозвищу "Криминал".

Напомним, что ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю одного из департаментов в Офисе генерального прокурора, которого следствие считает участником преступной организации в ОГП.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение бывшему начальнику департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора Ивану Тимошенко по делу " Карфаген ".

Операция "Карфаген": что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты: