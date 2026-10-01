В Сумы и Лозовую запускают новое сообщение "поезд + автобус": как это будет работать

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С 1 октября на определенных прифронтовых участках в Сумы и Лозовую заработает пилотный проект комбинированного сообщения "поезд + автобус"

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, передает RegioNews.

По новой схеме, если из-за угроз безопасности поезд не сможет доехать до Сум или Лозовой или отправиться оттуда, пассажиров будут довозить автобусами.

Расписание движения поездов и автобусов согласуют между собой. В случае задержки транспорт будет ждать пассажиров. Ситуацию безопасности будут отслеживать мониторинговые центры "Укрзализныци".

Билеты с пересадкой на ближайшие даты уже доступны в приложении "Укрзализныци". Стоимость и доступность полного билета не изменяются.

Как известно, российские войска регулярно наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. С начала полномасштабного вторжения под атаками оказывались пути, станции, депо, контактные сети и подвижной состав.

Напомним, 16 сентября российский дрон атаковал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Киев – Николаев.

13 сентября на Волыни россияне ударили по пассажирскому поезду. К счастью, бригада своевременно получила уведомление от мониторинговой группы, и никто из людей не пострадал.

12 сентября россияне атаковали железную дорогу на Волыни и в Фастове в Киевской области.