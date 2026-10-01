В Сумы и Лозовую запускают новое сообщение "поезд + автобус": как это будет работать
С 1 октября на определенных прифронтовых участках в Сумы и Лозовую заработает пилотный проект комбинированного сообщения "поезд + автобус"
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, передает RegioNews.
По новой схеме, если из-за угроз безопасности поезд не сможет доехать до Сум или Лозовой или отправиться оттуда, пассажиров будут довозить автобусами.
Расписание движения поездов и автобусов согласуют между собой. В случае задержки транспорт будет ждать пассажиров. Ситуацию безопасности будут отслеживать мониторинговые центры "Укрзализныци".
Билеты с пересадкой на ближайшие даты уже доступны в приложении "Укрзализныци". Стоимость и доступность полного билета не изменяются.
Как известно, российские войска регулярно наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. С начала полномасштабного вторжения под атаками оказывались пути, станции, депо, контактные сети и подвижной состав.
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