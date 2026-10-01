00:35  01 октября
Танцовщица Елена Шоптенко вышла замуж в австрийском замке
00:55  01 октября
Певица MamaRika потеряла голос: что произошло
08:49  01 октября
На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший
UA | RU
UA | RU
01 октября 2026, 08:49

На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший

01 октября 2026, 08:49
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье возле контрольно-пропускного пункта ГНСУ на въезде в Тячево произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Один человек погиб, еще двое – госпитализированы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 48-летний водитель грузовика не выбрал безопасной скорости и дистанции и въехал в стоящий впереди автомобиль "ВАЗ". После этого грузовик по инерции столкнулся еще с тремя автомобилями – Volkswagen, Honda и Ford.

От полученных травм на месте аварии погиб 55-летний водитель "ВАЗа".

Два пассажира автомобиля Honda, 67-летний и 54-летний мужчины, получили травмы, их госпитализировали. Другие участники ДТП значительные повреждения не получили.

Водителей транспортных средств проверили на состояние опьянения – все были трезвыми.

По факту аварии следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании водителя грузовика.

Напомним, в Черкасской области BMW столкнулся с грузовиком КамАЗ. По информации ГСЧС, в результате аварии погибли два человека и еще двое получили травмы. Один из погибших – депутат городского совета Харькова Александр Лобановский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ПДД Закарпатье грузовик погибший смертельное ДТП водитель
Смертельное ДТП в Ровно: водителю Audi сообщили о подозрении
30 сентября 2026, 16:36
В ДТП в Черкасской области погиб депутат горсовета Харькова
30 сентября 2026, 14:25
Во Львовской области трактор перевернулся несколько раз: водитель погиб
27 сентября 2026, 10:28
Все новости »
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
В Киеве вражеский дрон попал в здание школы
01 октября 2026, 09:56
В Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки
01 октября 2026, 09:43
В Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой: погибли два человека
01 октября 2026, 09:27
Графики отключений возвращаются: кого коснутся ограничения 1 октября
01 октября 2026, 09:18
В Кировоградской области в поле нашли вражескую ракету с двумя боевыми частями по 400 кг
01 октября 2026, 08:57
Ракеты, КАБы и десятки дронов: в Харьковской области пострадали 8 человек
01 октября 2026, 08:56
Ночной удар по Ровенщине: поврежден дом, пострадала женщина
01 октября 2026, 08:45
В Сумах ночью вражеский КАБ попал в частный сектор: повреждены дома, есть пострадавшие
01 октября 2026, 08:37
В Николаевской области из-за утренней атаки БпЛА погиб мужчина
01 октября 2026, 08:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Николай Княжицкий
Борислав Береза
Юрий Касьянов
Все блоги »