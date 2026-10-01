На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший

Фото: Национальная полиция

На Закарпатье возле контрольно-пропускного пункта ГНСУ на въезде в Тячево произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Один человек погиб, еще двое – госпитализированы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 48-летний водитель грузовика не выбрал безопасной скорости и дистанции и въехал в стоящий впереди автомобиль "ВАЗ". После этого грузовик по инерции столкнулся еще с тремя автомобилями – Volkswagen, Honda и Ford.

От полученных травм на месте аварии погиб 55-летний водитель "ВАЗа".

Два пассажира автомобиля Honda, 67-летний и 54-летний мужчины, получили травмы, их госпитализировали. Другие участники ДТП значительные повреждения не получили.

Водителей транспортных средств проверили на состояние опьянения – все были трезвыми.

По факту аварии следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании водителя грузовика.

Напомним, в Черкасской области BMW столкнулся с грузовиком КамАЗ. По информации ГСЧС, в результате аварии погибли два человека и еще двое получили травмы. Один из погибших – депутат городского совета Харькова Александр Лобановский.