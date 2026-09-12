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12 сентября 2026, 16:05

Россияне атаковали пассажирский поезд в Луцке: возник пожар

12 сентября 2026, 16:05
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Удар по поезду в Луцке. Фото: соцсети
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В субботу, 12 сентября, россияне атаковали железную дорогу в Луцке на Волыни и в Фастове в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

"По состоянию на данный момент – попадание в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному выявлению угрозы мониторинговой группой Укрзализныци и эвакуации пассажиров – ни одного пострадавшего", – говорится в сообщении.

Атака продолжается, в небе фиксируют вражеские беспилотники. В "Укрзализныце" призывают граждан к максимальному вниманию и осмотрительности.

Из-за ситуации безопасности возможны изменения в графиках движения поездов.

Секретарь Луцкого горсовета Андрей Разумовский сообщил, что в результате атаки российского БПЛА на Луцк пострадавших нет, пожар локализовали.

Напомним, 9 сентября в 10:00 российские войска нанесли удар беспилотником типа "Шахед" по поезду в Харьковской области. Пострадали восемь человек.

8 сентября россияне ударили беспилотником по региональному поезду сообщением "Днепр – Запорожье". В результате вражеской атаки погибла проводница.

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