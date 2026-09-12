Россияне атаковали пассажирский поезд в Луцке: возник пожар
В субботу, 12 сентября, россияне атаковали железную дорогу в Луцке на Волыни и в Фастове в Киевской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".
"По состоянию на данный момент – попадание в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному выявлению угрозы мониторинговой группой Укрзализныци и эвакуации пассажиров – ни одного пострадавшего", – говорится в сообщении.
Атака продолжается, в небе фиксируют вражеские беспилотники. В "Укрзализныце" призывают граждан к максимальному вниманию и осмотрительности.
Из-за ситуации безопасности возможны изменения в графиках движения поездов.
Секретарь Луцкого горсовета Андрей Разумовский сообщил, что в результате атаки российского БПЛА на Луцк пострадавших нет, пожар локализовали.
Напомним, 9 сентября в 10:00 российские войска нанесли удар беспилотником типа "Шахед" по поезду в Харьковской области. Пострадали восемь человек.
8 сентября россияне ударили беспилотником по региональному поезду сообщением "Днепр – Запорожье". В результате вражеской атаки погибла проводница.