Удар по поезду в Луцке. Фото: соцсети

В субботу, 12 сентября, россияне атаковали железную дорогу в Луцке на Волыни и в Фастове в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

"По состоянию на данный момент – попадание в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному выявлению угрозы мониторинговой группой Укрзализныци и эвакуации пассажиров – ни одного пострадавшего", – говорится в сообщении.

Атака продолжается, в небе фиксируют вражеские беспилотники. В "Укрзализныце" призывают граждан к максимальному вниманию и осмотрительности.

Из-за ситуации безопасности возможны изменения в графиках движения поездов.

Секретарь Луцкого горсовета Андрей Разумовский сообщил, что в результате атаки российского БПЛА на Луцк пострадавших нет, пожар локализовали.

Напомним, 9 сентября в 10:00 российские войска нанесли удар беспилотником типа "Шахед" по поезду в Харьковской области. Пострадали восемь человек.

8 сентября россияне ударили беспилотником по региональному поезду сообщением "Днепр – Запорожье". В результате вражеской атаки погибла проводница.