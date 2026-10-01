Фото: СБУ

Контрразведка СБУ и Нацполиция предотвратили серию заказных убийств в Запорожье, задержав "на горячем" двух завербованных местных жителей в возрасте 18 и 19 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Юноши искали легкие заработки в Telegram-каналах, после чего их завербовала российская спецслужба. После вербовки фигуранты сначала выполнили "тестовую" миссию: отследили автомобиль украинских защитников и подожгли его.

По данным СБУ, ФСБ планировала ликвидировать четверо военнослужащих ВСУ, заманив их на "свидание" из-за фейковых аккаунтов на сайтах знакомств. На местах встреч бойцов должны были ждать киллеры ФСБ: один должен был напасть с охотничьим ножом, а другой – снимать преступление на камеру для отчета.

Перед покушениями злоумышленники подыскивали удобные локации для засады (окрестности города и гаражные кооперативы), а также приобрели нож, сменную одежду и перчатки.

Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны с поличным ФСБ, холодное оружие, травматический пистолет с патронами и боевую гранату.

Злоумышленникам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ, который "сливал" боевые позиции своего подразделения в Донецкой области. Злоумышленник находится под стражей без права залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.