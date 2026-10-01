В Запорожье задержали агентов ФСБ, готовивших убийства четырех военных ВСУ
Контрразведка СБУ и Нацполиция предотвратили серию заказных убийств в Запорожье, задержав "на горячем" двух завербованных местных жителей в возрасте 18 и 19 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Юноши искали легкие заработки в Telegram-каналах, после чего их завербовала российская спецслужба. После вербовки фигуранты сначала выполнили "тестовую" миссию: отследили автомобиль украинских защитников и подожгли его.
По данным СБУ, ФСБ планировала ликвидировать четверо военнослужащих ВСУ, заманив их на "свидание" из-за фейковых аккаунтов на сайтах знакомств. На местах встреч бойцов должны были ждать киллеры ФСБ: один должен был напасть с охотничьим ножом, а другой – снимать преступление на камеру для отчета.
Перед покушениями злоумышленники подыскивали удобные локации для засады (окрестности города и гаражные кооперативы), а также приобрели нож, сменную одежду и перчатки.
Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны с поличным ФСБ, холодное оружие, травматический пистолет с патронами и боевую гранату.
Злоумышленникам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ, который "сливал" боевые позиции своего подразделения в Донецкой области. Злоумышленник находится под стражей без права залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.