На Волыни россияне ударили по пассажирскому поезду

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Россияне в очередной раз атаковали железную дорогу. Стало известно об ударе всего в двух километрах от границы с Польшей

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Россияне ударили по локомотиву пассажирского поезда. К счастью, бригада своевременно получила уведомление от мониторинговой группы, и никто из людей не пострадал.

"Продолжаем мониторить воздушные угрозы, обеспечивать движение поездов и принимать максимальные меры для безопасности пассажиров и железнодорожников", - говорят в Укрзализныци.

Напомним, 12 сентября россияне атаковали железную дорогу на Волыни и в Фастове в Киевской области. В Луцке попали дроном по пассажирскому поезду.