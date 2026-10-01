Россия ударила по территории ядерного института в Киеве: что известно

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Российский беспилотник вечером 30 сентября нанес удар по территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве, где расположен исследовательский реактор ВВР-М

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, передает RegioNews.

Как сообщили в Институте, атака произошла в 18:18. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Сам реактор и системы, важные для его безопасности, не повреждены. Изменения радиационного фона не зафиксировали – показатели остаются в пределах естественного фона 0,16-0,20 мкЗв/час.

Сейчас ведется расследование и оценка повреждений.

В Институте отметили, что с февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии с полностью выгруженной активной зоной. Он используется для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.

В учреждении назвали удар атакой на мирный ядерный объект и заявили, что он нарушает международные принципы и нормы ядерной и радиационной безопасности.

Напомним, днем 28 сентября российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Возник пожар, в помещении находились люди. Погибли два человека.