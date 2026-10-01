00:55  01 жовтня
Співачка MamaRika втратила голос: що сталось
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2026, 13:39

До Сум та Лозової запускають нове сполучення "поїзд + автобус": як це працюватиме

01 жовтня 2026, 13:39
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Із 1 жовтня на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової запрацює пілотний проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус"

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає RegioNews.

За новою схемою, якщо через безпекові загрози поїзд не зможе доїхати до Сум чи Лозової або вирушити звідти, пасажирів довозитимуть автобусами.

Розклад руху поїздів та автобусів узгодять між собою. У разі затримки транспорт чекатиме на пасажирів. Безпекову ситуацію відстежуватимуть моніторингові центри "Укрзалізниці".

Квитки з пересадкою на найближчі дати вже доступні у застосунку "Укрзалізниці". Вартість та доступність повного квитка не змінюються.

Як відомо, російські війська регулярно завдають ударів по залізничній інфраструктурі України. Від початку повномасштабного вторгнення під атаками опинялися колії, станції, депо, контактні мережі та рухомий склад.

Нагадаємо, 16 веренся російський дрон атакував пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Київ – Миколаїв.

13 вересня на Волині росіяни вдарили по пасажирському поїзду. На щастя, бригада своєчасно отримала повідомлення від моніторингової групи, і ніхто з людей не постраждав.

12 вересня росіяни атакували залізницю на Волині та у Фастові на Київщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрзализныця поїзд автобус Харківська область Сумська область прифронтові території
На Сумщині через російські обстріли загинули дві людини, 16 – отримали поранення
01 жовтня 2026, 07:41
Ворожі удари по Сумщині: двоє загиблих, серед 13 постраждалих – діти
30 вересня 2026, 07:55
Понад 140 дронів і ракета: росіяни атакували Харківщину, є поранені
29 вересня 2026, 10:11
Всі новини »
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок
01 жовтня 2026, 16:10
У роботі "Нової пошти" стався масштабний технічний збій: що відомо
01 жовтня 2026, 15:46
Військовий організував платне переведення з зони бойових дій
01 жовтня 2026, 15:40
Заморозки вночі та до +19° вдень: синоптики розповіли про погоду
01 жовтня 2026, 15:37
Прикордонники вдарили дронами по укриттях та антенах росіян
01 жовтня 2026, 14:55
Зеленський нагородив 1759 захисників України: 716 – посмертно
01 жовтня 2026, 14:51
Сили оборони уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів
01 жовтня 2026, 14:50
Росія вдарила по території ядерного інституту в Києві: що відомо
01 жовтня 2026, 14:24
$8500 доларів за інвалідність: на Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон
01 жовтня 2026, 14:23
На Рівненщині чоловік зробив посвідчення водія у чаті GPT
01 жовтня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »