До Сум та Лозової запускають нове сполучення "поїзд + автобус": як це працюватиме

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Із 1 жовтня на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової запрацює пілотний проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус"

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає RegioNews.

За новою схемою, якщо через безпекові загрози поїзд не зможе доїхати до Сум чи Лозової або вирушити звідти, пасажирів довозитимуть автобусами.

Розклад руху поїздів та автобусів узгодять між собою. У разі затримки транспорт чекатиме на пасажирів. Безпекову ситуацію відстежуватимуть моніторингові центри "Укрзалізниці".

Квитки з пересадкою на найближчі дати вже доступні у застосунку "Укрзалізниці". Вартість та доступність повного квитка не змінюються.

Як відомо, російські війська регулярно завдають ударів по залізничній інфраструктурі України. Від початку повномасштабного вторгнення під атаками опинялися колії, станції, депо, контактні мережі та рухомий склад.

Нагадаємо, 16 веренся російський дрон атакував пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Київ – Миколаїв.

13 вересня на Волині росіяни вдарили по пасажирському поїзду. На щастя, бригада своєчасно отримала повідомлення від моніторингової групи, і ніхто з людей не постраждав.

12 вересня росіяни атакували залізницю на Волині та у Фастові на Київщині.