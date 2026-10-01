Рекорд 2026 года: в Генштабе назвали потери РФ за сентябрь
В сентябре потери личного состава российских войск в Украине составили 46 230 человек. Это самый большой месячный показатель с начала 2026 года
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.
"Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам системные и ощутимые потери в живой силе и технике вдоль всей линии боевого столкновения", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, динамика потерь российских войск в 2026 году была такой:
- январь – 31 710;
- февраль – 26 090;
- март – 31 960;
- апрель – 32 980;
- май – 33 760;
- июнь – 39 290;
- июль – 42 860;
- август – 42 020;
- сентябрь – 46 230.
По сравнению с январем, когда потери составили 31710 военных, сентябрьский показатель вырос на 14520 человек, или 45,8%.
В Генштабе заявили, что подобная динамика свидетельствует о росте эффективности украинских подразделений при поражении российских войск.
"Каждая попытка давления на наши позиции завершается для врага несоразмерными санитарными и безвозвратными потерями. Благодарность каждому и каждой за стойкость и профессионализм", – отметили в Генштабе.
Напомним, в течение 29 сентября и ночью на 30 сентября подразделения Сил обороны поразили состав БпЛА, командно-наблюдательный пункт и ремонтную базу оккупантов.