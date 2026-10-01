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01 октября 2026, 13:23

Рекорд 2026 года: в Генштабе назвали потери РФ за сентябрь

01 октября 2026, 13:23
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В сентябре потери личного состава российских войск в Украине составили 46 230 человек. Это самый большой месячный показатель с начала 2026 года

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

"Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам системные и ощутимые потери в живой силе и технике вдоль всей линии боевого столкновения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, динамика потерь российских войск в 2026 году была такой:

  • январь – 31 710;
  • февраль – 26 090;
  • март – 31 960;
  • апрель – 32 980;
  • май – 33 760;
  • июнь – 39 290;
  • июль – 42 860;
  • август – 42 020;
  • сентябрь46 230.

По сравнению с январем, когда потери составили 31710 военных, сентябрьский показатель вырос на 14520 человек, или 45,8%.

В Генштабе заявили, что подобная динамика свидетельствует о росте эффективности украинских подразделений при поражении российских войск.

"Каждая попытка давления на наши позиции завершается для врага несоразмерными санитарными и безвозвратными потерями. Благодарность каждому и каждой за стойкость и профессионализм", – отметили в Генштабе.

Напомним, в течение 29 сентября и ночью на 30 сентября подразделения Сил обороны поразили состав БпЛА, командно-наблюдательный пункт и ремонтную базу оккупантов.

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