Рекорд 2026 года: в Генштабе назвали потери РФ за сентябрь

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В сентябре потери личного состава российских войск в Украине составили 46 230 человек. Это самый большой месячный показатель с начала 2026 года

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

"Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам системные и ощутимые потери в живой силе и технике вдоль всей линии боевого столкновения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, динамика потерь российских войск в 2026 году была такой:

январь – 31 710;

февраль – 26 090;

март – 31 960;

апрель – 32 980;

май – 33 760;

июнь – 39 290;

июль – 42 860;

август – 42 020;

сентябрь – 46 230.

По сравнению с январем, когда потери составили 31710 военных, сентябрьский показатель вырос на 14520 человек, или 45,8%.

В Генштабе заявили, что подобная динамика свидетельствует о росте эффективности украинских подразделений при поражении российских войск.

"Каждая попытка давления на наши позиции завершается для врага несоразмерными санитарными и безвозвратными потерями. Благодарность каждому и каждой за стойкость и профессионализм", – отметили в Генштабе.

Напомним, в течение 29 сентября и ночью на 30 сентября подразделения Сил обороны поразили состав БпЛА, командно-наблюдательный пункт и ремонтную базу оккупантов.