Силы обороны поразили склады БПЛА "Рубикон" и арсенал вооружения оккупантов
30 сентября и в ночь на 1 октября украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Результаты поражений:
- Район Донецка – место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА.
- Район Покровска (Донецкая область) – пункт управления беспилотниками противника.
- Верхнекаменка (Луганщина) – склад ракетно-артиллерийского вооружения (РАО).
- Тимошовка (Запорожская область) – район сосредоточения вооружения и военной техники.
Кроме того, подтверждено уничтожение 23 сентября складов хранения беспилотников подразделения "Рубикон" возле Волновахи Донецкой области.
Работа по ключевым целям оккупантов продолжается.
Напомним, в течение 29 сентября и ночью на 30 сентября подразделения Сил обороны поразили склад БпЛА, командно-наблюдательный пункт и ремонтную базу оккупантов.
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