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01 октября 2026, 14:50

Силы обороны поразили склады БПЛА "Рубикон" и арсенал вооружения оккупантов

01 октября 2026, 14:50
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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30 сентября и в ночь на 1 октября украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Результаты поражений:

  • Район Донецка – место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА.
  • Район Покровска (Донецкая область) – пункт управления беспилотниками противника.
  • Верхнекаменка (Луганщина) – склад ракетно-артиллерийского вооружения (РАО).
  • Тимошовка (Запорожская область) – район сосредоточения вооружения и военной техники.

Кроме того, подтверждено уничтожение 23 сентября складов хранения беспилотников подразделения "Рубикон" возле Волновахи Донецкой области.

Работа по ключевым целям оккупантов продолжается.

Напомним, в течение 29 сентября и ночью на 30 сентября подразделения Сил обороны поразили склад БпЛА, командно-наблюдательный пункт и ремонтную базу оккупантов.

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