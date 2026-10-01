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01 октября 2026, 14:23

$8500 долларов за инвалидность: в Одесской области ликвидировали канал переправки мужчин за границу

01 октября 2026, 14:23
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Фото: полиция
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Правоохранители ликвидировали очередной канал незаконной переправки военнообязанных за границу, организованный 34-летней жительницей Одесского района в сговоре с медиками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители ликвидировали очередной канал незаконной переправки военнообязанных за границу, организованный 34-летней жительницей Одесского района в сговоре с медиками

По данным следствия, злоумышленники снабжали мужчин пакетом поддельных медицинских документов задним числом. Согласно фальшивым выпискам, абсолютно здоровый "клиент" якобы перенес менингит и имел целый ряд тяжелых заболеваний, хотя ни дня не лечился в больницах. На основании этих бумаг ему официально установили ІІІ группу инвалидности.

Свои услуги организатор оценила в 8500 долларов, которые забирала двумя траншами (4000 долларов аванса и 4500 долларов после оформления первичных документов).

Во время обысков у фигурантки изъяли автомобиль, мобильный телефон и деньги. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через госграницу). Женщине грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители также устанавливают причастность медицинских работников к этой схеме.

Напомним, на Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".

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