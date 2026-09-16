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Сегодня утром российский дрон атаковал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Киев – Николаев

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на соцсети.

Подробности инцидента и информация о возможных пострадавших не сообщаются.

Как известно, российские войска систематически атакуют гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе железнодорожную сеть и пассажирские поезда.

Напомним, 13 сентября на Волыни россияне ударили по пассажирскому поезду. К счастью, бригада своевременно получила уведомление от мониторинговой группы, и никто из людей не пострадал.

12 сентября россияне атаковали железную дорогу на Волыни и в Фастове в Киевской области.