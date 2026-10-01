Фото: полиция

Правоохранители работали на местах вражеских атак, фиксировали повреждения и собирали доказательства военных преступлений россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате ударов КАБов ранения и травмы получили 52-летний мужчина и женщины в возрасте 84, 83, 76, 71 и 68 лет. Еще один 49-летний мужчина пострадал из-за попадания вражеского БПЛА.

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела погибли мужчины в возрасте 40 и 64 года. Ранения получили мужчины 49, 65, 50, 43 и 53 года и 76-летняя женщина.

Кроме того, в больницу обратились женщины 43 и 66 лет и 59-летний мужчина, которые получили травмы 29 сентября из-за попадания вражеского БпЛА в Середино-Будской громаде.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 771 удар по 41 населенному пункту Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.