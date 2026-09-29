Более 140 дронов и ракета: россияне атаковали Харьковщину, есть раненые
За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали два человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
На трассе возле села Мироновка Золочевской общины ранения получил 28-летний мужчина. В Дергачах пострадал 44-летний мужчина.
Харьков россияне атаковали беспилотниками. Под ударами оказались Шевченковский, Салтовский, Индустриальный, Киевский и Слободской районы города.
В общей сложности по области враг применил одну ракету, одну реактивную систему залпового огня, три БпЛА типа "Молния", девять FPV-дронов и 127 беспилотников, тип которых устанавливается.
В результате атак повреждены гражданские объекты. В Богодуховском районе повреждены два частных дома и два автомобиля в Золочеве, а также грузовик в селе Родное.
В Купянском районе поврежден частный дом в селе Мирное. В Изюмском районе повреждены частные дома в селе Андреевка.
В Харьковском районе поврежден автомобиль в Русской Лозовой, а в Дергачах – административное здание и отделение почты.
Напомним, с вечера 28 до утра 29 сентября российские войска совершили массированную атаку на Житомирскую область, нанеся около 10 ударов по объектам гражданской инфраструктуры региона. К счастью, погибших и пострадавших нет.