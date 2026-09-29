Более 140 дронов и ракета: россияне атаковали Харьковщину, есть раненые

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали два человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

На трассе возле села Мироновка Золочевской общины ранения получил 28-летний мужчина. В Дергачах пострадал 44-летний мужчина.

Харьков россияне атаковали беспилотниками. Под ударами оказались Шевченковский, Салтовский, Индустриальный, Киевский и Слободской районы города.

В общей сложности по области враг применил одну ракету, одну реактивную систему залпового огня, три БпЛА типа "Молния", девять FPV-дронов и 127 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены гражданские объекты. В Богодуховском районе повреждены два частных дома и два автомобиля в Золочеве, а также грузовик в селе Родное.

В Купянском районе поврежден частный дом в селе Мирное. В Изюмском районе повреждены частные дома в селе Андреевка.

В Харьковском районе поврежден автомобиль в Русской Лозовой, а в Дергачах – административное здание и отделение почты.

Напомним, с вечера 28 до утра 29 сентября российские войска совершили массированную атаку на Житомирскую область, нанеся около 10 ударов по объектам гражданской инфраструктуры региона. К счастью, погибших и пострадавших нет.