Певица MamaRika потеряла голос: что произошло

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Певица MamaRika за рубежом, где у нее были запланированы выступления. Однако вдруг ее здоровье ухудшилось

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артистка рассказала, что после концерта в Праге у нее пропал голос. По ее словам, сейчас она временно молчит.

"Как выяснилось, я где-то хватала вирусняк, который поражает голосовые связи. Поэтому уже почти неделю молчу и дальше буду, пока не станет легче говорить, потому что сейчас мне прямо это дается сложно. Не жалуюсь, просто констатирую", - говорит MamaRika.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева отменяла выступления из-за кровоизлияния в голосовую связь. Врачи на 10 дней прописали артистке режим тишины. Только после этого она начала возвращаться к репетициям.