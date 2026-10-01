В Ровенской области мужчина сделал водительское удостоверение в чате GPT

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В Ровенской области мужчина сделал себе документы через чат GPT. Речь идет об водительском удостоверении

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина не проходил обучение в автошколе и не получал водительское удостоверение. Однако он решил самостоятельно сделать такой документ. Бланк он заказал в интернете, а затем создал удостоверение с помощью чата GPT.

Через несколько месяцев его авто остановили полицейские. Когда правоохранители увидели его документ, они узнали подлог. Сам бланк не соответствовал официальным бланкам удостоверений, обращающихся в Украине.

Суд назначил наказание в виде штрафа 8500 гривен.

Напомним, в Ровно бывший судья предстанет перед судом из-за "липовой" справки. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все лица, причастные к подделке документов.