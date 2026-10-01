Два попадания возле Южного моста: в Киеве остановили движение метро

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В четверг, 1 октября, у опорной части Южного моста в Киеве зафиксировали два попадания беспилотников

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Сейчас движение метро и наземного общественного транспорта через мост остановлено.

Специалисты КП "Киевавтодормост" обследуют состояние сооружения после попаданий.

Напомним, утром 1 октября вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе города – возникло возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 1 октября и утром россияне атаковали Киев беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажке и на складе, пострадал мужчина.