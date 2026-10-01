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01 октября 2026, 12:59

Во Львове автобус столкнулся с инкассаторским авто и врезался в дерево

01 октября 2026, 12:59
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Фото: Стража1
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Сегодня, 1 октября, во Львове на улице Научной произошло ДТП с участием автобуса маршрута №51 и инкассаторского автомобиля

Об этом пишет издание Варта1 , передает RegioNews.

По предварительной информации, автобус двигался полосой-дублером. По данным Львовского городского совета, водитель инкассаторского автомобиля начал движение задним ходом, после чего произошло столкновение.

В то же время, по другой предварительной информации, автобус сначала столкнулся с легковым автомобилем, а затем задел инкассаторское авто. От удара он развернулся, а автобус протащил его около шести метров, после чего врезался в дерево.

Всего в ДТП повреждены пять автомобилей, автобус и инкассаторское авто.

Водителя автобуса и несколько пассажиров осмотрели медики. После досмотра их отпустили.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии

Напомним, днем 30 сентября в Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП. От полученных травм на месте аварии погиб 55-летний водитель ВАЗа. Еще два человека пострадали.

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