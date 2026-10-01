Фото: полиция

ДТП произошло 29 сентября около 21:00 в Миргороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Воскресинской 51-летний местный водитель авто Toyota выехал с дороги и врезался в забор.

В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир легковушки получили травмы. Их госпитализировали.

Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, днем 29 сентября в Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой. Погибли два человека – водитель и пассажир автомобиля.