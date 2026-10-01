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В четверг, 1 октября, российские военные атаковали Павлоград на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеского удара пострадали три человека. 69-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также госпитализированы двое мужчин в возрасте 24 и 42 лет, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, утром 1 октября вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе столицы. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 1 октября и утром россияне атаковали Киев беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажке и на складе, пострадал мужчина.