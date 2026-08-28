Спецоперация "Форест Гамп": подозрение от НАБУ получил экс-депутат из Днепропетровщины

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НАБУ и САП сообщили о еще одном подозрении по делу "Форест Гамп". Известно, что речь идет о влиятельном бизнесмене, ранее бывшем депутатом.

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

В НАБУ отметили, что речь идет о бывшем депутате Днепропетровского областного совета VII созыва. Как выяснили стражи порядка, руководители преступной организации (действующий и бывший народные депутаты Украины) привлекли подозреваемого к противоправной деятельности, чтобы воспользоваться его связями в судебной сфере. В частности, благодаря ему обеспечивали нужные судебные решения в пользу "нужных" компаний.

В частности, при участии этого бизнесмена произошел рейдерский захват двух предприятий с активами почти на 250 миллионов гривен.

"Кроме того, бизнесмен способствовал легализации средств, полученных преступным путем, для их дальнейшего внесения в качестве залога за одного из участников другой преступной организации (дело "Мидас")" - говорят в НАБУ.

В Центре противодействия коррупции отметили , что вероятно речь идет о бывшем депутате Днепропетровского облсовета Василии Астионе, который неоднократно упоминается на пленках НАБУ.

Спецоперация "Форест Гамп"

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирины Мудры, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Никитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.