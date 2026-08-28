22:25  28 августа
Оккупанты уничтожили состав ЮНИСЕФ с гуманитарной помощью в Киевской области
20:15  28 августа
Россия уничтожила склад YASNO с оборудованием для солнечных электростанций
18:45  28 августа
Ограничения после обстрелов: в магазинах АТБ ввели лимиты на продукты
UA | RU
UA | RU
28 августа 2026, 21:35

Спецоперация "Форест Гамп": подозрение от НАБУ получил экс-депутат из Днепропетровщины

28 августа 2026, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

НАБУ и САП сообщили о еще одном подозрении по делу "Форест Гамп". Известно, что речь идет о влиятельном бизнесмене, ранее бывшем депутатом.

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

В НАБУ отметили, что речь идет о бывшем депутате Днепропетровского областного совета VII созыва. Как выяснили стражи порядка, руководители преступной организации (действующий и бывший народные депутаты Украины) привлекли подозреваемого к противоправной деятельности, чтобы воспользоваться его связями в судебной сфере. В частности, благодаря ему обеспечивали нужные судебные решения в пользу "нужных" компаний.

В частности, при участии этого бизнесмена произошел рейдерский захват двух предприятий с активами почти на 250 миллионов гривен.

"Кроме того, бизнесмен способствовал легализации средств, полученных преступным путем, для их дальнейшего внесения в качестве залога за одного из участников другой преступной организации (дело "Мидас")" - говорят в НАБУ.

В Центре противодействия коррупции отметили , что вероятно речь идет о бывшем депутате Днепропетровского облсовета Василии Астионе, который неоднократно упоминается на пленках НАБУ.

Спецоперация "Форест Гамп"

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирины Мудры, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Никитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ коррупция расследование Форест Гамп
За эксзамглавы ОП Ирину Мудрую уже внесли часть залога
26 августа 2026, 12:45
СМИ: Столару объявили подозрение по пяти статьям – что инкриминируют нардепу
25 августа 2026, 07:54
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
"Трагедия в Вишневом не стала уроком": премьер Корецкий о пожаре в Киевской области
28 августа 2026, 23:25
В Днепре "кавалер" провожал женщину и ограбил ее
28 августа 2026, 23:05
Враг бьет по Киевщине вторые сутки подряд: в Бориспольском районе в результате атаки ранен мужчина
28 августа 2026, 22:56
В Киеве из-за ситуации на трассе Киев-Чоп частично ограничили движение в направлении Житомира
28 августа 2026, 22:52
10 тысяч за инвалидность: в Запорожье разоблачили врача-взяточника
28 августа 2026, 22:40
Оккупанты уничтожили состав ЮНИСЕФ с гуманитарной помощью в Киевской области
28 августа 2026, 22:25
"Черные трансплантологи" на Буковине: чиновники патобюро продавали кожу, кости и роговицы умерших
28 августа 2026, 22:20
Задержание Александра Ширшина в Харькове: экскомандир батальона 47 ОМБр заявляет о подброшенных наркотиках, в Нацполиции обещают проверку
28 августа 2026, 21:59
"Свекровь подарила": у судьи из Киева нашли элитные иномарки и сотни тысяч долларов, но ей поверили
28 августа 2026, 21:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »