Задержание Александра Ширшина в Харькове: экскомандир батальона 47 ОМБр заявляет о подброшенных наркотиках, в Нацполиции обещают проверку

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Экскомандир батальона 47 отдельной механизированной бригады Александр Ширшин был задержан в Харькове после получения полицией оперативной информации от Военной службы правопорядка о возможной перевозке и сбыте наркотических веществ. Сам военный заявлял, что наркотики ему могли подбросить

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин в комментарии Украинской правде, передает RegioNews .

По официальной информации полиции, правоохранители остановили автомобиль Ширшина из-за номерного знака, не соответствующего транспортному средству, а также после получения информации о возможном наличии у водителя наркотиков.

Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля был обнаружен сверток. По данным полиции, во время его упаковки водитель заявил, что пакет и его содержимое ему не принадлежат.

На место прибыли следователи, изъявшие два зип-пакета с веществом растительного происхождения. Их направили на экспертизу.

По словам Шарнина, во время последующего обыска под водительским сиденьем также обнаружили несколько небольших свертков, перемотанных изолентой синего и черного цветов.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение и сбыт наркотических средств.

В то же время глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил , что оперативную информацию от ВСП и обстоятельства ее появления проверят.

"Оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении одного из военнослужащих будет безотлагательно проверена. В том числе и то, как появилась эта информация в ВСП", — сообщил Цуцкиридзе.

Он уточнил, что полицейские остановили автомобиль в Харькове после получения информации от ВСП о вероятном правонарушении.

"При общении с водителем и поверхностной проверки в салоне автомобиля был обнаружен сверток. Во время его распаковки водитель отметил, что пакет и его содержимое ему не принадлежат", - рассказал глава Нацполиции.

По его словам, следователи изъяли два пакета с веществом растительного происхождения и направили их на экспертизу.

"Мы не делаем никаких поспешных выводов, и вся ситуация будет детально проанализирована. Поручил руководству полиции Харьковщины безотлагательно и комплексно выяснить все обстоятельства, в частности, проверить утверждения представителей ВСП и военнослужащего", - подчеркнул Цуцкиридзе.

Сам Ширшин ранее заявил, что ему "подбросили траву". По его словам, во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили пакеты с порошками и таблетками в местах, о которых он якобы не знал.

Военный также утверждал, что полиция действовала по конкретной "наводке", а у места его остановки находились люди, которых он назвал похожими на сотрудников СБУ.

Ширшин связывал инцидент со своими конфликтами и критикой отдельных военных подразделений.

Окончательный характер изъятого вещества должна установить экспертиза. Полиция заявляет, что не делает досрочных выводов и проверяет все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в мае 2025 года командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что обвинил военное командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине после ряда проигнорировавших внутренних официальных и неофициальных обращений.