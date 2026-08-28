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28 августа 2026, 21:05

"Это слишком": Буданов выступил против оскорблений военных во время протестов

28 августа 2026, 21:05
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Фото из открытых источников
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Буданов возмущен лозунгами "Сырский – черт" и "Облако – черт" на протестах. По его мнению, нельзя использовать лозунги, оскорбляющие военных

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает протесты в Украине признаком демократии, но осуждает использование во время них лозунгов, которые оскорбляют военных.

"Так мне резануло это все, знаете... Абсолютно отходя от контекста, что и как там происходило… Но когда люди несут картонки, на которых написано "Хмара – черт", ну, извините, это слишком. Ну, какое вы имеете право вообще такие вещи говорить? Он – реально офицер, который воевал, в отличие от того, кто нес ту картонку. Какое ты даже моральное право имеешь так говорить?...

Когда (Сырский – ред.) освобождал Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, разве не те же люди кричали ему: "Сырский – красава!", "Наш герой" и так далее. А теперь вот он чертом стал?... Были хорошие стороны, были ошибки. И это абсолютно нормально. Никто у нас не безгрешен", – заявил Буданов в интервью для единого телемарафона.

Руководитель ОП также назвал протесты признаком демократического общества, ведь при тоталитаризме такое было бы невозможно. Да и в Украине, по словам генерала, тоталитарные режимы не приживаются. "(Протесты – ред.) – это один из признаков того, что общество у нас является демократическим. И то, что все события происходят, значит то, что с коррупцией борются", – отметил Буданов.

Напомним, ранее, как сообщали СМИ, общественная организация "Захист Держави" назвала недопустимым использование во время уличных акций оскорбительных выражений вроде "Сырский – черт" и "Хмара – черт" и призвала не втягивать войско в политический конфликт.

"Сырский – черт". "Хмара – черт". Это недопустимо! Следующим станет любой из героев войны, чья фамилия окажется кому-то неудобной. Генерал Буданов или кто-то другой из тех, кого сегодня страна считает героями. ГО "Захист Держави" заявляет: политический конфликт нельзя переносить на армию и на героических людей. Оскорбление в адрес военного во время войны – это не форма протеста… Украинские военные не должны становиться мишенью в спорах о должностях и заложниками политических или управленческих амбиций отдельных людей. Тем более во время войны. И тем более с площади, когда оскорбления адресуют тем, благодаря кому страна выстояла", – говорится в соответствующем заявлении.

В "Захисті Держави" добавили, что ГО защищает не должности и фамилии, а принцип: армия не является стороной политического конфликта и не может быть втянута в него.

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