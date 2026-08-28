Оккупанты уничтожили состав ЮНИСЕФ с гуманитарной помощью в Киевской области
В ЮНИСЕФе заявили об уничтожении состава. Речь идет о составе, который находился в поселке Чубинское в Киевской области
Об этом заявили в ЮНИСЕФ, передает RegioNews.
В заявлении организации отметят, что этот удар россиян "осложняет оказание жизненно необходимой помощи наиболее уязвимым, особенно с приближением еще одной суровой зимы".
На складе, по которому ударили оккупанты, сохраняли гуманитарную помощь для детей и семей, пострадавших от войны.
Напомним, ранее в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Ласунка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров.