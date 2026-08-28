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28 серпня 2026, 21:35

Спецоперація "Форест Гамп": підозру від НАБУ отримав екс-депутат з Дніпропетровщини

28 серпня 2026, 21:35
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Фото з відкритих джерел
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НАБУ і САП повідомили про ще одну підозру в справі "Форест Гамп". Відомо, що йдеться про впливового бізнесмена, який раніше був депутатом

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

У НАБУ зазначили, що йдеться про колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання. Як з'ясували правоохоронці, керівники злочинної організації (чинний та колишній народні депутати України) залучили підозрюваного до протиправної діяльності, щоб скористатись його зв'язками у судовій сфері. Зокрема, завдяки йому забезпечували потрібні судові рішення на користь "потрібних" компаній.

Зокрема, за участі цього бізнесмена відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на майже 250 мільйонів гривень.

"Крім того, бізнесмен сприяв легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")" - кажуть в НАБУ.

У Центрі протидії корупції зазначили, що ймовірно йдеться про про колишнього депутата Дніпропетровської облради Василя Астіона, який неодноразово згадується на плівках НАБУ.

Спецоперація "Форест Гамп"

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

За даними ЗМІ, народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

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