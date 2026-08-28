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28 августа 2026, 18:45

Ограничения после обстрелов: в магазинах АТБ ввели лимиты на продукты

28 августа 2026, 18:45
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Фото из открытых источников
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С 28 августа в магазинах "АТБ" ввели ограничения. Теперь на ряд продуктов действуют лимиты. Такие правила появились после массированных обстрелов

Об этом сообщает Telegraf, передает RegioNews.

В некоторых магазинах сети уже появляются объявления, уведомляющие клиентов об ограничениях.

В частности, лимиты касаются следующих товаров:

  • консервов из рыбы и морепродуктов;
  • мясных консервов;
  • масла и уксуса;
  • продуктов быстрого приготовления и пищевых концентратов;
  • крахмала;
  • круп;
  • макаронных изделий;
  • хлопьев;
  • соли;
  • соды;
  • товаров для выпечки;
  • сахара;
  • куриные яйца.

Ограничения действуют и в магазинах, и при онлайн заказах. Также в магазине могут отказать в попытке приобрести товары с ограничениями, если клиент постарается обойти установленный лимит, оформляя несколько чеков подряд.

Напомним, ранее в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров.

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