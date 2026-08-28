Ограничения после обстрелов: в магазинах АТБ ввели лимиты на продукты
С 28 августа в магазинах "АТБ" ввели ограничения. Теперь на ряд продуктов действуют лимиты. Такие правила появились после массированных обстрелов
Об этом сообщает Telegraf, передает RegioNews.
В некоторых магазинах сети уже появляются объявления, уведомляющие клиентов об ограничениях.
В частности, лимиты касаются следующих товаров:
- консервов из рыбы и морепродуктов;
- мясных консервов;
- масла и уксуса;
- продуктов быстрого приготовления и пищевых концентратов;
- крахмала;
- круп;
- макаронных изделий;
- хлопьев;
- соли;
- соды;
- товаров для выпечки;
- сахара;
- куриные яйца.
Ограничения действуют и в магазинах, и при онлайн заказах. Также в магазине могут отказать в попытке приобрести товары с ограничениями, если клиент постарается обойти установленный лимит, оформляя несколько чеков подряд.
Напомним, ранее в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров.