Ограничения после обстрелов: в магазинах АТБ ввели лимиты на продукты

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С 28 августа в магазинах "АТБ" ввели ограничения. Теперь на ряд продуктов действуют лимиты. Такие правила появились после массированных обстрелов

Об этом сообщает Telegraf, передает RegioNews.

В некоторых магазинах сети уже появляются объявления, уведомляющие клиентов об ограничениях.

В частности, лимиты касаются следующих товаров:

консервов из рыбы и морепродуктов;

мясных консервов;

масла и уксуса;

продуктов быстрого приготовления и пищевых концентратов;

крахмала;

круп;

макаронных изделий;

хлопьев;

соли;

соды;

товаров для выпечки;

сахара;

куриные яйца.

Ограничения действуют и в магазинах, и при онлайн заказах. Также в магазине могут отказать в попытке приобрести товары с ограничениями, если клиент постарается обойти установленный лимит, оформляя несколько чеков подряд.

Напомним, ранее в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров.