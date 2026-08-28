Массированный удар по Днепропетровщине: более 20 атак в сутки, восемь человек ранены

Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области 28 августа российские войска более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов ранения получили восемь человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Павлограде в результате атаки загорелся хозяйственный супермаркет, также поврежден частный дом. Ранения получили семь человек.

Две женщины — 20 и 56 лет — и 69-летний мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще четверо женщин будут лечиться амбулаторно.

В Никопольщине русские войска атаковали Никополь, Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую общины. Поврежден многоквартирный дом и автомобиль. Ранена 41-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе под ударом оказались Васильковская и Николаевская общины. Там повреждены частные дома.

На Криворожье российские военные избивали по Зеленодольскому обществу, в результате чего повреждена инфраструктура.

Напомним, что российские войска 28 августа нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.