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28 августа 2026, 21:55

"Свекровь подарила": у судьи из Киева нашли элитные иномарки и сотни тысяч долларов, но ей поверили

28 августа 2026, 21:55
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Фото из открытых источников
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Коллегия №2 Высшей квалифкомиссии судей по итогам собеседования признала судью Дарницкого суда Киева Елена Рудюк способной осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде. При этом она объяснила покупку ценных товаров тем, что это "подарок от родственников"

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

В ЦБК заявили, что обращались в коллегию ВККС в составе Людмилы Волковой, Романа Кидисюка и Руслана Сидоровича с целым перечнем вопросов относительно судьи, "но большинство из них были проигнорированы или признаны несущественными".

При этом в ГПК обращают внимание на следующие вещи. В 2022 году, отметили активисты, мужчина судьи приобрел земельный участок в Софиевской Борщаговке под Киевом за 2,12 миллиона гривен и Mitsubishi Outlander почти за миллион гривен. В то же время мужчина указал подарком от матери 100 тысяч долларов (3,65 миллиона гривен).

"При этом никакого документа о передаче денег нет. Судья хочет, чтобы все поверили в это на слово. А еще поверили, что у родителей мужа судьи действительно были эти средства. На вопрос о подтверждении у родственников возможности делать такие подарки, судья ответила, что "они занимаются бизнесом и являются известными в городе бизнесменами", но никаких документов о доходах - но никаких документов о доходах.

Также обращают внимание, что в 2023 году судья задекларировала расход более чем в 300 тысяч грн как частичную оплату за Lexus мужчины, однако не сообщала об изменении имущественного положения.

"Похоже, критерий здесь прост: если очень хочется, то все можно назвать "несущественным", а то, что неудобно проверять, просто не проверять", – говорят в ГПК.

Напомним, ранее в столице разоблачили бывшего чиновника Укргаздобычи. Речь идет о растрате более 62 миллионов гривен при закупке дизельного горючего.

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