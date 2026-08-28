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28 августа 2026, 20:57

В Херсонской области в результате российских обстрелов погибли два человека и 17 получили ранения

28 августа 2026, 20:57
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В Херсонской области 28 августа в результате российских атак погибли двое гражданских, еще 17 человек получили ранения. Российские военные применяли авиацию, артиллерию и беспилотники разных типов

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, по состоянию на 17:30 больше всего пострадавших было в Херсоне. Там погибли двое мужчин, еще 14 человек получили ранения.

Еще один человек пострадал в поселке Белозерка. Двое гражданских получили ранения в селе Ингулец.

В результате российских обстрелов повреждены жилые дома, здания учебных заведений и здравоохранения, а также автомобили.

По фактам военных преступлений прокуратура начала досудебные расследования по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры совместно со следователями продолжают документировать последствия российских атак и собирать доказательства военных преступлений.

Напомним, что в Херсонской области в результате российских атак 27 августа погиб гражданский мужчина, еще девять человек получили ранения. Российские военные избивали по населенным пунктам области авиацией, артиллерией и беспилотниками разных типов.

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