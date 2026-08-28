26 августа Президент Зеленский провел совещание с военными командирами. Главным ее результатом стало назначение Андрея Билецкого и Дениса Прокопенко командующими двух обновленных оперативных группировок войск в Донецкой области

26 августа Президент Зеленский провел совещание с военными командирами. Главным ее результатом стало назначение Андрея Билецкого и Дениса Прокопенко командующими двух обновленных оперативных группировок войск в Донецкой области

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Понятно, что это сделано для стабилизации военной ситуации в Донецкой области. Это новый подход в структуре военного командования. На данный момент военные командиры и военные эксперты оценивают это позитивно.

Но я на это событие смотрю и с чисто политической стороны. Вокруг Президента Зеленского появляется группа особо приближенных к нему военных командиров. Образно говоря, у Зеленского появляются свои "маршалы". У Наполеона и Сталина были свои маршалы. В условиях войны могут они быть, хотя бы чисто символически, и вокруг Зеленского. Это те, кого он особо выделяет в военном командовании, на кого он особо полагается. Это, конечно, политическая метафора. У нас нет такого воинского звания, как маршал. Билецкий и Прокопенко являются бригадными генералами. Но их реальный статус и полномочия уже значительно выше, чем у командиров корпусов.

Безусловно, к списку "маршалов" Зеленского я бы добавил еще и Михаила Драпатого, главкома ВСУ.

Еще один символический "маршал" – Роберт Бровди "Мадяр", командующий Силами беспилотных систем. По военному званию он всего лишь майор. Но его реальный военный и информационно-политический статус значительно выше.

Еще одна такая фигура с чуть меньшим военным статусом, но тоже явно любимчик Зеленского – Игорь Оболенский "Корнет", командующий корпусом "Хартия" (2-й корпус Нацгвардии).

Все они – герои Украины. И все, за исключением Драпатого, не были профессиональными военными. Их военная карьера состоялась именно во время российско-украинской войны. Это очень интересный и значимый феномен. И все они являются влиятельными общественными фигурами.

И здесь мы подходим к еще одному интересному событию, на которое у нас почему-то не обратили должного внимания.

Также 26 августа некоторые СМИ опубликовали заявление Объединения боевых подразделений Сил обороны Украины "Христианский корпус" в поддержку руководителя Офиса Президента Украины, экс-начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова. Это заявление сделано в контексте расследования НАБУ "Форест Гамп". И по своей сути оно является предупреждением в адрес НАБУ. Его суть – не трогайте Буданова, который является значимой фигурой в оборонной системе страны. Это как символическая красная линия для НАБУ. Посмотрим, как это сработает. Но к этому заявлению стоит относиться достаточно серьезно. В условиях войны военные становятся все более значимым фактором политического процесса.