"Черные трансплантологи" на Буковине: чиновники патобюро продавали кожу, кости и роговицы умерших

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Правоохранители разоблачили схему незаконной торговли анатомическими материалами умерших людей в Черновицкой области. К организации сделки, по данным следствия, были причастны должностные лица Черновицкого областного патологоанатомического бюро

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Участники схемы имели распределенные роли – они контактировали с родственниками умерших, оформляли необходимые документы, изымали анатомические материалы и организовывали их передачу заказчикам.

Из тел умерших извлекали кожу, кости, сухожилия, роговицы и другие ткани.

В дальнейшем их продавали предприятиям, которые использовали материалы для производства биоимплантов в хирургии и стоматологии.

По данным следствия, патологоанатомическое бюро не имело лицензии на медицинскую практику в области трансплантологии.

Поэтому сотрудничество с предприятиями-получателями маскировали под фиктивные договоры о "научно-медицинском сотрудничестве", а передачу анатомических материалов оформляли как "снабжение сырьем для изготовления биоимплантов". С некоторыми клиентами работали вообще без договоров.

Родственники умерших, как утверждают правоохранители, склонялись к согласию на извлечение тканей, предлагая бесплатное бальзамирование или хранение тела, а также скидки на другие ритуальные услуги.

При этом им не сообщали о реальных объемах изъятия анатомических материалов и их последующей продаже.

Следствие также задокументировало случаи, когда родственники прямо отказывались от согласия, однако ткани все равно изымали.

В одном из эпизодов согласие на процедуру предоставили работнику гериатрического пансионата, который занимался умершим человеком, хотя его погребением занимались родственники, которых об изъятии материалов не спрашивали.

Изъятые материалы доставляли заказчикам по железной дороге в специальных контейнерах с хладагентом. В частности, правоохранители зафиксировали передачу десяти коробок биоматериалов, а также отправку роговиц поездом по маршруту Черновцы — Одесса.

Оплату за "услуги" официально перечисляли на счет бюро по актам приемки-передачи. В то же время, по данным следствия, участники схемы ежемесячно получали теневую наличность через обменные пункты. Деньги они распределяли между собой в зависимости от роли каждого участника и количества изъятых материалов.

В настоящее время задержаны четыре работника Черновицкого областного патологоанатомического бюро. Им сообщили о подозрении в незаконной торговле анатомическими материалами человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц - ч. 5 ст. 143 УК Украины.

В помещениях бюро, по местам жительства подозреваемых и в их автомобилях провели обыски. Расследование продолжается.

Напомним, полиция Закарпатской области задержала местного жителя, сопровождавшего мать и ее 11-месячного сына. Произошло это на пункте пропуска. Следствие считает, что злоумышленник под предлогом усыновления хотел продать ребенка за границей за 25 тысяч долларов , из которых 5 тысяч пообещал отдать матери мальчика.