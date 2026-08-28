Мне интересно, каковы сейчас объемы закупок дронов-перехватчиков?.. Напоминаю, что это «чудо-оружие», на которое была сделана ставка полтора года назад, закупалось в количестве более тысячи штук в сутки. А может уже и больше

Мне интересно, каковы сейчас объемы закупок дронов-перехватчиков?.. Напоминаю, что это «чудо-оружие», на которое была сделана ставка полтора года назад, закупалось в количестве более тысячи штук в сутки. А может уже и больше

Дроны-перехватчики. Фото: mod.gov.ua

Между тем, за последнее время настоящей бедой стали "Бандероли" и реактивные "Шахеды", которые на скорости более 500 км/ч чувствуют себя в украинском небе как дома, и почти каждый день терроризируют Киев и область, и другие города страны.

Дроны-перехватчики, ставшие настоящей находкой в борьбе с вражескими разведчиками, тяжелыми бомберами и частично со "старым" не скоростными шахедами, почти беспомощны против новых угроз.

Поэтому у меня вопрос: не стоит ли уменьшить расходы на дроны-перехватчики, и перебросить средства на разработку/доводку отечественных ракетных комплексов ПВО, работа над которыми, к сожалению, идет довольно медленно, потому что никогда они не были в приоритете?..

Кстати, недавно узнал, что захваченный еще в 2022 году российский "Панцирь" успешно применяют против шахедов, и наши военные считают его одним из лучших в классе малых зенитно-ракетных комплексов. А сколько было хейта, отрицания, и ложных надежд на дроны-перехватчики!..

В итоге некоторые бизнесы неплохо заработали на этой теме, потому что ничего сложного в сборке таких дронов нет, а мы до сих пор не имеем серийного автоматического ЗРК с дешевыми ракетами против скоростных дронов, КАБов и крылатых ракет.

Причины три: отсутствие стратегического видения войны, полный технический дилетантизм тех, кто принимает решения, и попытка заработать большие деньги прямо сейчас, а не вкладываться в долговременные наукоемкие проекты.

Москва надежно защищена "Панцирями", а Киев почти каждый день чувствует на себе последствия стратегических ошибок, о которых я предупреждал последние полтора года.