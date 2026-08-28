Россия уничтожила склад YASNO с оборудованием для солнечных электростанций

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В результате обстрелов 27 августа сгорел один из составов YASNO. Там компания хранила часть оборудования для солнечных электростанций.

Об этом сообщает генеральный директор компании Сергей Коваленко, передает RegioNews.

"Вчера в результате очередной атаки сгорел один из наших складов. Самое главное — все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение. На этом складе хранилась часть оборудования для солнечных электростанций. Большинство повреждено, и это, конечно, обидно", - говорит гендиректор компании.

Сергей Коваленко также добавил, что все уцелевшее уже переместили на другие склады. В настоящее время в YASNO оценивают убытки. При этом компания продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами.

Напомним, ранее в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров.