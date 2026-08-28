22:25  28 августа
Оккупанты уничтожили состав ЮНИСЕФ с гуманитарной помощью в Киевской области
20:15  28 августа
Россия уничтожила склад YASNO с оборудованием для солнечных электростанций
18:45  28 августа
Ограничения после обстрелов: в магазинах АТБ ввели лимиты на продукты
UA | RU
UA | RU
28 августа 2026, 22:40

10 тысяч за инвалидность: в Запорожье разоблачили врача-взяточника

28 августа 2026, 22:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области разоблачили врача, организовавшего схему. Он обещал за 10 тысяч долларов помочь оформить инвалидность

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

33-летний врач-невролог обещал мужчине за взятку "помочь" установить группу инвалидности, которая должна стать основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

В результате, в течение нескольких месяцев медик организовывал медицинские консультации и необходимые обследования. Также он вносил в документацию данные о заболевании, которого на самом деле не было. За свои "услуги" медик просил 10 тысяч долларов.

Для конспирации врач организовал передачу денег через посторонних лиц, привлеченных в качестве курьеров. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации подделка полиция Запорожская область
Обещал "отмазать" от мобилизации: в Харькове полиция разоблачила дельца, прикрывавшегося связями в ТЦК
28 августа 2026, 17:45
Судья на Киевщине за $2,5 тысяч помогал оформить отсрочку от мобилизации
27 августа 2026, 13:22
$3,5 тысячи за побег: эксполицейский из Харьковщины возил мужчин до границы с Беларусью
27 августа 2026, 11:43
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
"Трагедия в Вишневом не стала уроком": премьер Корецкий о пожаре в Киевской области
28 августа 2026, 23:25
В Днепре "кавалер" провожал женщину и ограбил ее
28 августа 2026, 23:05
Враг бьет по Киевщине вторые сутки подряд: в Бориспольском районе в результате атаки ранен мужчина
28 августа 2026, 22:56
В Киеве из-за ситуации на трассе Киев-Чоп частично ограничили движение в направлении Житомира
28 августа 2026, 22:52
Оккупанты уничтожили состав ЮНИСЕФ с гуманитарной помощью в Киевской области
28 августа 2026, 22:25
"Черные трансплантологи" на Буковине: чиновники патобюро продавали кожу, кости и роговицы умерших
28 августа 2026, 22:20
Задержание Александра Ширшина в Харькове: экскомандир батальона 47 ОМБр заявляет о подброшенных наркотиках, в Нацполиции обещают проверку
28 августа 2026, 21:59
"Свекровь подарила": у судьи из Киева нашли элитные иномарки и сотни тысяч долларов, но ей поверили
28 августа 2026, 21:55
Спецоперация "Форест Гамп": подозрение от НАБУ получил экс-депутат из Днепропетровщины
28 августа 2026, 21:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »