10 тысяч за инвалидность: в Запорожье разоблачили врача-взяточника

Фото: Национальная полиция

В Запорожской области разоблачили врача, организовавшего схему. Он обещал за 10 тысяч долларов помочь оформить инвалидность

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

33-летний врач-невролог обещал мужчине за взятку "помочь" установить группу инвалидности, которая должна стать основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

В результате, в течение нескольких месяцев медик организовывал медицинские консультации и необходимые обследования. Также он вносил в документацию данные о заболевании, которого на самом деле не было. За свои "услуги" медик просил 10 тысяч долларов.

Для конспирации врач организовал передачу денег через посторонних лиц, привлеченных в качестве курьеров. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.