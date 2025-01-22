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Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на 1 миллион долларов

Об этом сообщает "Суспільне", информирует RegioNews.

Суд согласовал ходатайство прокуроров о его заключении на 60 дней, до 20 марта 2025 года, с возможностью внести залог в 49 миллионов гривен.

Отмечается, что в суд Друзя доставили на "скорой". Перед началом заседания адвокат настаивал, что его подзащитный находится "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой "под капельницами"".

Защитники фигуранта заявляли, что задержание Друзя было незаконным. По словам адвоката, вчера Друзя выписали из реанимационного отделения. Они просили меру пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу. В случае определения суммы залога, ее просили рассчитать исходя из возможностей Друзя и его семьи.

Напомним, 21 января сотрудники СБУ задержали главного психиатра ВСУ Олега Друзя, являющегося заместителем председателя Центральной ВЛК и решающего вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По данным следствия, во время полномасштабного вторжения он приобрел активы более чем на 1 млн долларов, что значительно превышает его законные доходы. Речь идет о частном доме в Киевской области, квартирах, землях, автомобилях BMW, наличных в разной валюте на общую сумму около 8 млн гривен.