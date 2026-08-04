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04 августа 2026, 15:25

В Киеве пенсионеры отдали более 12 миллионов псевдо-СБУшникам

04 августа 2026, 15:25
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Фото: прокуратура
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В Киеве 67-летняя женщина и 78-летний мужчина стали жертвами аферистов. Пенсионеры отдали злоумышленникам более 12 миллионов гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Аферисты позвонили пенсионерам и представились представителями СБУ. Они потребовали отдать деньги якобы "на проверку", чтобы снять "подозрения в коллаборационной деятельности". Пенсионеры поверили мошенникам.

В результате 67-летняя женщина передала аферистам 42 тыс. долларов и 665 евро, а 78-летний мужчина вынес из квартиры 225 тыс. долларов и 11 250 евро. Злоумышленники перечислили эти деньги на криптогаманец. Задержан мужчина, который забирал деньги и передал их организаторам.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева 47-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в почти 1 млн грн", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.

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