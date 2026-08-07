"Списывали" за $5-10 тысяч: на Закарпатье задержали экс-руководителей ТЦК

Фото: ГБР

На Закарпатье правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного исключения военнообязанных из военного учета, действовавшей в 2022-2024 годах. Таким образом, из учета незаконно исключили по меньшей мере 1577 мужчин

Об этом сообщило ГБР и генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Правоохранители задержали бывшего руководителя Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и эксначальника отдела учета и бронирования. Их подозревают в организации схемы незаконного исключения военнообязанных по учету.

По данным прокуратуры, чиновники наладили механизм внесения недостоверных сведений в военно-учетные, медицинские и другие служебные документы. На основании этих данных мужчин без законных оснований признавали непригодными к военной службе.

За такую "услугу" по версии следствия брали от 5 до 10 тысяч долларов США. Среди незаконно исключенных из военного учета 1142 человека якобы были "списаны" по состоянию здоровья.

После появления угрозы разоблачения фигуранты пытались уничтожить улики. В августе 2024 тогдашний руководитель Мукачевского РТЦК и СП, по данным следствия, оформил фиктивный акт об изъятии и уничтожил справки, решения ВЛК и другую медицинскую документацию, которая должна была храниться 75 лет.

Следователям удалось восстановить необходимую информацию по данным Национальной службы здоровья Украины, свидетельским показаниям, результатам экспертиз и другим материалам.

В настоящее время 120 человек уже возобновили на военном учете, проверка по другим продолжается.

Правоохранители провели 17 обысков у действующих и бывших работников Мукачевского РТЦК и СП, членов ВЛК и других фигурантов.

Двум бывшим чиновникам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Прокуроры будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают роль других возможных участников схемы.

Напомним, накануне журналист Виталий Глагола рассказал, что правоохранители проводят масштабные следственные действия в Мукачевском районном ТЦК и СП и Мукачевской военно-врачебной комиссии.

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