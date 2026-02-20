Элитные квартиры, коттедж и BMW: главный психиатр ВСУ получил новое подозрение

Фото: СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отметим, речь идет об Олеге Друзе.

Как известно, в январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила должностное лицо на незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.

По материалам дела, чиновник, одновременно возглавляющий психиатрическую клинику, получил почти 1 млн долларов США теневой "прибыли".

Дополнительно установлено, что фигурант легализовал эти средства из-за приобретения элитной недвижимости и авто премиумкласса, оформленных на близких родственников. Среди "активов":

Квартира в новостройке на побережье Одессы, оформлена на дочь.

Коттедж под Киевом, записанный на пасынке.

Три авто BMW (Х3, Х5, Х7) 2022-2024 годов выпуска, оформлены на детей.

На основании новых доказательств СБУ сообщила подозрение по ч.3 ст.209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой).

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о деле Олега Друзя

21 января СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя. Он был заместителем председателя Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к службе.

По данным следствия, за время полномасштабной войны он приобрел активы на миллион долларов, что больше его официальных доходов.

Шевченковский районный суд отправил Олега Друзя под стражу с правом на залог в размере 49 миллионов гривен. При этом отмечалось, что в суд Друзя был доставлен на "скорой", а его адвокат заявлял, что он находится "в крайне тяжелом состоянии в карете "скорой" под капельницами".

В СМИ сообщили, что Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении, планировал купить виллу в Турции. Жилье с тремя этажами и бассейном, которое заинтересовало главного психиатра ВСУ, стоит 650 тысяч евро.