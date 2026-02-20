15:36  20 февраля
На Киевщине Ford и грузовик врезались в отбойник: пострадала пассажирка
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
11:58  20 февраля
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2026, 14:59

Элитные квартиры, коттедж и BMW: главный психиатр ВСУ получил новое подозрение

20 февраля 2026, 14:59
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности задокументировала новые факты преступной деятельности главного психиатра Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отметим, речь идет об Олеге Друзе.

Как известно, в январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила должностное лицо на незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.

По материалам дела, чиновник, одновременно возглавляющий психиатрическую клинику, получил почти 1 млн долларов США теневой "прибыли".

Дополнительно установлено, что фигурант легализовал эти средства из-за приобретения элитной недвижимости и авто премиумкласса, оформленных на близких родственников. Среди "активов":

  • Квартира в новостройке на побережье Одессы, оформлена на дочь.
  • Коттедж под Киевом, записанный на пасынке.
  • Три авто BMW (Х3, Х5, Х7) 2022-2024 годов выпуска, оформлены на детей.

На основании новых доказательств СБУ сообщила подозрение по ч.3 ст.209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой).

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о деле Олега Друзя

21 января СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя. Он был заместителем председателя Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к службе.

По данным следствия, за время полномасштабной войны он приобрел активы на миллион долларов, что больше его официальных доходов.

Шевченковский районный суд отправил Олега Друзя под стражу с правом на залог в размере 49 миллионов гривен. При этом отмечалось, что в суд Друзя был доставлен на "скорой", а его адвокат заявлял, что он находится "в крайне тяжелом состоянии в карете "скорой" под капельницами".

В СМИ сообщили, что Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении, планировал купить виллу в Турции. Жилье с тремя этажами и бассейном, которое заинтересовало главного психиатра ВСУ, стоит 650 тысяч евро.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение СБУ ВСУ квартира Олег Друзь психиатр незаконное обогащение элитная иномарка
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Харьковской области двое полицейских погибли в результате удара российского беспилотника по эвакуационному авто
20 февраля 2026, 16:55
На Прикарпатье в ДТП травмировался семимесячный младенец
20 февраля 2026, 16:52
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026
20 февраля 2026, 16:44
К жителям нескольких населенных пунктов Тернопольщины уже 3 месяца не ездят автобусы
20 февраля 2026, 16:38
Российский авиаудар по Запорожскому району: ранены двое гражданских
20 февраля 2026, 16:26
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
20 февраля 2026, 16:11
Взятка $4,5 тыс. за "решение" с ВЛК: суд вынес приговор бывшему налоговику в Кременчуге
20 февраля 2026, 15:49
На Киевщине Ford и грузовик врезались в отбойник: пострадала пассажирка
20 февраля 2026, 15:36
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
20 февраля 2026, 15:24
В Киеве оккупанта приговорили к пожизненному за убийство двух военнопленных
20 февраля 2026, 15:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »