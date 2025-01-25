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25 января 2025, 18:35

Главный психиатр ВСУ планировал купить виллу в Турции за более чем полмиллиона евро - СМИ

25 января 2025, 18:35
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Фото: Суспільне
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Главный психиатр ВСУ в суд планировал покупку дорогого жилья за границей

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В СМИ сообщили, что Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении, планировал купить виллу в Турции. Жилье с тремя этажами и бассейном, которое заинтересовало главного психиатра ВСУ, стоит 650 тысяч евро.

По словам источников, Друзь в 2024 году дважды бывал в Турции. Во время поездок он активно общался с риэлтором, предлагавшим ему разные варианты элитного жилья.

В Турции также живет приемная дочь Олега Друзя. По данным источников, ей он покупал новый автомобиль Toyota.

Также добавляется, что Олег Друзь "баловал" даже своих собак. За вольер для домашних питомцев он заплатил около 300 тысяч гривен.

Напомним, 21 января СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя. Он заместитель председателя Центральной ВЛК и решает вопрос о пригодности военных к службе. По данным следствия, за время полномасштабной войны он приобрел активы на миллион долларов, что больше его официальных доходов. В частности, речь идет о частном доме на Киевщине, наличных в разной валюте на сумму около 8 миллионов гривен и дорогом авто.

Шевченковский районный суд отправил Олега Друзя под стражу с правом на залог в размере 49 миллионов гривен. При этом отмечалось, что в суд Друзя был доставлен на "скорой", а его адвокат заявлял, что он находится "в крайне тяжелом состоянии в карете "скорой" под капельницами".

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