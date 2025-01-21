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21 января 2025, 10:28

Разбогател во время войны более чем на $1 млн: задержали главного психиатра ВСУ

21 января 2025, 10:28
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фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" – главного психиатра ВСУ. Во время войны он обогатился более чем на 1 миллион долларов США. Фигуранту может грозить до 10 лет заключения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Из открытых источников и материалов дела следует, что речь идет об Олеге Друзе.

Чиновник также является заместителем Председателя Центральной ВВК. Он решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По материалам следствия, Олег Друзь в течение полномасштабного вторжения РФ в Украину приобрел необоснованные активы более чем на 1 миллион долларов США.

В то же время, фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Расследование установило, что за последние три года подозреваемый приобрел:

  • частный дом в Обуховском районе Киевской области;
  • 2 квартиры в Киеве;
  • 1 квартиру в Одессе;
  • 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
  • БМВ Х7 2024 г.в.;
  • БМВ Х7 2022 г.в.;
  • БМВ Х5 2023 г.в.;
  • БМВ Х3 2022 г.в.;
  • и другое имущество.

В ходе обысков следователи обнаружили у фигуранта 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро.

Главному психиатру ВСУ готовят сообщение о подозрениях в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица. Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы", — сообщили в СБУ.

Напомним, должностных лиц Сил логистики ВСУ разоблачили на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. Они нанесли государству ущерб более чем на 83 млн гривен при закупке запчастей для бронетехники.

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