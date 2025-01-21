Разбогател во время войны более чем на $1 млн: задержали главного психиатра ВСУ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" – главного психиатра ВСУ. Во время войны он обогатился более чем на 1 миллион долларов США. Фигуранту может грозить до 10 лет заключения
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Из открытых источников и материалов дела следует, что речь идет об Олеге Друзе.
Чиновник также является заместителем Председателя Центральной ВВК. Он решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
По материалам следствия, Олег Друзь в течение полномасштабного вторжения РФ в Украину приобрел необоснованные активы более чем на 1 миллион долларов США.
В то же время, фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.
Расследование установило, что за последние три года подозреваемый приобрел:
- частный дом в Обуховском районе Киевской области;
- 2 квартиры в Киеве;
- 1 квартиру в Одессе;
- 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
- БМВ Х7 2024 г.в.;
- БМВ Х7 2022 г.в.;
- БМВ Х5 2023 г.в.;
- БМВ Х3 2022 г.в.;
- и другое имущество.
В ходе обысков следователи обнаружили у фигуранта 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро.
Главному психиатру ВСУ готовят сообщение о подозрениях в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица. Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы", — сообщили в СБУ.
Напомним, должностных лиц Сил логистики ВСУ разоблачили на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. Они нанесли государству ущерб более чем на 83 млн гривен при закупке запчастей для бронетехники.