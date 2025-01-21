Разбогател во время войны более чем на $1 млн: задержали главного психиатра ВСУ

фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" – главного психиатра ВСУ. Во время войны он обогатился более чем на 1 миллион долларов США. Фигуранту может грозить до 10 лет заключения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Из открытых источников и материалов дела следует, что речь идет об Олеге Друзе.

Чиновник также является заместителем Председателя Центральной ВВК. Он решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По материалам следствия, Олег Друзь в течение полномасштабного вторжения РФ в Украину приобрел необоснованные активы более чем на 1 миллион долларов США.

В то же время, фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Расследование установило, что за последние три года подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024 г.в.;

БМВ Х7 2022 г.в.;

БМВ Х5 2023 г.в.;

БМВ Х3 2022 г.в.;

и другое имущество.

В ходе обысков следователи обнаружили у фигуранта 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро.

Главному психиатру ВСУ готовят сообщение о подозрениях в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица. Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы", — сообщили в СБУ.

Напомним, должностных лиц Сил логистики ВСУ разоблачили на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. Они нанесли государству ущерб более чем на 83 млн гривен при закупке запчастей для бронетехники.