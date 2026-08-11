В Киевской области судья принимал участие в схеме присвоения квартир умерших

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В Киевской области разоблачили судью. Ему инкриминируют пособничество в мошенничестве и служебный подлог

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2022 году судья способствовал схеме завладения квартирами умерших граждан, не имевших наследников. По закону такая недвижимость должна была переходить в собственность территориального общества. Однако он поступал так, чтобы недвижимость через судебные решения оформляли на подставных лиц.

В суд подавали иски с ложными сведениями о родственных связях с умершими. Судья открывал производство, а затем изготовлял и подписывал решения с ложными сведениями и удостоверял их печатью суда. В результате мошенники овладели пятью квартирами в Белой Церкви общей стоимостью почти 3,9 миллиона гривен.

"Обвинительные акты в отношении девяти других участников схемы ранее также направлены в суд", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что ранее в Киеве разоблачили двух аферистов. Они присвоили квартиру мужчины почти на 5 миллионов гривен.