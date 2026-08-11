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11 августа 2026, 14:14

76 руководителей ТЦК – с подозрениями: почти 2,5 тысячи бронирований проверяют

11 августа 2026, 14:14
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Национальная полиция усиливает расследование возможных злоупотреблений в деятельности территориальных центров комплектования, при оформлении бронирования и принятии решений военно-врачебными комиссиями

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал временный исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает RegioNews.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения следователи Нацполиции расследовали 428 уголовных производств по незаконной помощи в уклонении от службы, оформлении фиктивных медицинских заключений и организации незаконного выезда за границу. 105 производств уже направили в суд, в других расследования продолжаются.

"Среди фигурантов есть работники и руководители ТЦК разного уровня – например, мы уже сообщили о подозрении 76 таким руководителям", – отметил Цуцкиридзе.

Отдельно полиция проверяет возможное незаконное бронирование почти 2,5 тысяч военнообязанных.

Также правоохранители расследуют возможные нарушения во время работы ВВК. В рамках следствия изъяли более 83,5 тысяч постановлений ВВК, а 6,5 тысяч незаконных решений уже отменили.

Он подчеркнул, что ответственность должна быть индивидуальной и основываться на доказательствах. По его словам, разоблачение конкретных злоупотреблений не должно превращаться в кампанию против всех работников ТЦК или приводить к автоматической отмене законных выводов ВВК.

В то же время, полиция расследует и факты уклонения от мобилизации. По статье 336 Уголовного кодекса Украины о подозрении сообщили в 6 417 уголовных правонарушениях, а в суд направили 6 162 обвинительных акта.

"Сообщение о подозрении – это не завершение работы следствия. После этого необходимо установить всех участников, проверить каждый эпизод, исследовать документы и собрать доказательства, которые выдержат рассмотрение в суде", – подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ провели масштабную спецоперацию "Честный призыв".

Следственные действия прошли в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины. Правоохранители сообщили о подозрении 15 человек. Двое фигурантов задержали.

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