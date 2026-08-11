76 керівників ТЦК – із підозрами: майже 2,5 тисячі бронювань перевіряють

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Національна поліція посилює розслідування можливих зловживань у діяльності територіальних центрів комплектування, під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями

Про це в коментарі "Укрінформу" розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає RegioNews.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції розслідували 428 кримінальних проваджень щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації незаконного виїзду за кордон. 105 проваджень уже направили до суду, в інших розслідування тривають.

"Серед фігурантів є працівники та керівники ТЦК різного рівня – наприклад, ми вже повідомили про підозру 76 таким керівникам", – зазначив Цуцкірідзе.

Окремо поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов’язаних.

Також правоохоронці розслідують можливі порушення під час роботи ВЛК. У межах слідства вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК, а 6,5 тисячі незаконних рішень уже скасували.

Цуцкірідзе наголосив, що відповідальність має бути індивідуальною та ґрунтуватися на доказах. За його словами, викриття конкретних зловживань не повинно перетворюватися на кампанію проти всіх працівників ТЦК або призводити до автоматичного скасування законних висновків ВЛК.

Водночас поліція розслідує і факти ухилення від мобілізації. За статтею 336 Кримінального кодексу України про підозру повідомили у 6 417 кримінальних правопорушеннях, а до суду скерували 6 162 обвинувальні акти.

"Повідомлення про підозру – це не завершення роботи слідства. Після цього необхідно встановити всіх учасників, перевірити кожен епізод, дослідити документи та зібрати докази, які витримають розгляд у суді", – наголосив очільник Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ провели масштабну спецоперацію "Чесний призов".

Слідчі дії відбулися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Правоохоронці повідомили про підозру 15 особам. Двох фігурантів затримали.

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