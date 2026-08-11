На Буковине женщина покупала автомобиль, но отдала деньги аферистам
В Буковине женщина стала жертвой мошенничества. Полицейские предупреждают о схеме аферистов
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
62-летняя женщина хотела приобрести автомобиль. Объявление она увидела в социальной сети. Доверившись псевдо-продавцу, она перечислила ему 17 тысяч гривен. В результате он просто скрылся.
"По указанному факту следователи полиции возбудили уголовное производство, предусмотренное ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.
Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста . Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.
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