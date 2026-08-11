$14 тысяч за инвалидность и увольнение из армии: подозрение получила офицер Генштаба

Фото: Прокуратура Украины

Офицеру Генерального штаба ВСУ сообщили о подозрении в получении 14 тысяч долларов неправомерной выгоды

Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, сначала женщина за $7-10 тысяч обещала посодействовать переводу военнослужащего из боевой в тыловую часть.

Когда реализовать этот вариант оказалось сложно, она предложила другой способ – за $14 тысяч поспособствовать установлению военнослужащего III группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы.

За эти средства офицер должна была повлиять на должностных лиц военного госпиталя, чтобы те приняли соответствующее решение.

6 августа во время встречи в Киеве она получила оговоренные $14 тысяч, после чего ее задержали правоохранители.

Офицеру инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным на выполнение функций государства лицом, соединенным с требованием такой выгоды.

Суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.