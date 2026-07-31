Обыски в ТЦК по всей Украине: ГБР сообщило о подозрении 15 фигурантам

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований в рамках 17 уголовных производств провели 61 обыск и сообщили о подозрении 15 лицам. Двое фигурантов задержали

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следственные действия прошли в Киеве и ряде областей Украины. Операция получила название "Честный призыв".

Как сообщили в ГБР, расследования касаются нескольких направлений, в том числе незаконного вмешательства в реестр "Оберег", фиктивной мобилизации и бронирования, содействия уклонению от военной службы, завышению показателей работы ТЦК, а также случаев насилия в отношении гражданских и возможного сокрытия таких фактов руководителями.

Подозрения получили чиновники территориальных центров комплектования в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Также среди подозреваемых есть один правоохранитель.

Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, военно-учетные документы, материалы по информационным системам и другие вещественные доказательства.

В ГБР отметили, что операция "Честный призыв" продолжается. Следователи анализируют изъятые материалы, устанавливают других возможных участников и проверяют дополнительные эпизоды.

Напомним, на днях стало известно, что Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия прошли в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины.

Читайте также: Пытки и сексуальное насилие. Почему вопросы реформы ТЦК больше нельзя откладывать